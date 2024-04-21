بالصورة - من داخل سيارتها الفارهة..روان بن حسين تتألق بلوك رياضي رائع و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الأنظار بلوك رياضي مميز من داخل سيارتها الفارهة من علامة rolls royce، فقد إرتدت جامبسوت باللون الأرجواني ضيق مع سترة واسعة باللون الأسود، ووتركت روان شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و كانت روان تحمل معها يدها حقيبة من دار أزياء LOUIS VUITTON و صل سعرها إلى 1320 دولار.

و بعد أن أحدثت الفنانة الكويتية روان بن حسين جدلاً واسعاً بمقطع فيديو شاركته على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقط صورة سيلفي وبدت نحيفة للغاية وكأنها خسرت الكثير من الكيلوغرامات بالفترة الاخيرة حتى ان شكل جسمعا اختلف لحد ان البعض ظن انها استخدمت فيلتر معين او أن المرآة أمامها تتلاعب بشكل الجسم.

وتساءل الجمهور عن السبب وراء هذا الضعف المفرط وإطلالتها التي كشفت عن عن نحافة حوضها وخصرها المخيفة.

وردًا على السؤال حول ما إذا لجأت لإبر التنحيف "أوزمبيك" و"مونجارو"، كشفت روان أنها استخدمت النوعين، وهو ما يفسر سبب نحافتها المفاجئ.

