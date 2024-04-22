بصور من الكواليس.. نادر الأتات يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى النجم اللبناني نادر الأتات من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة سيصدرها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجرى تصوير الكليب في العاصمة بيروت مع المخرج سعيد الماروق الذي يجدد نادر الأتات تعاونه معه بعد نجاحهما معاً في عدد من الكليبات.

نادر نشر عبر خاصية الستوري على “إنستغرام” صوراً من كواليس التصوير، وبدا واضحاً في إحدى الصور أن العمل يدور حول علاقة حب تجمعه مع إحدى الفتيات في أجواء رومانسية مميّزة.

على صعيد الحفلات، يستقبل نادر الأتات موسم الصيف بسلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها بين لبنان والإمارات وعدد من البلدان الأوروبية.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نادر الأتات الفنية هي أغنية “سمعني أغاني” التي أصدرها منذ 3 أشهر تقريبًا، ويواصل حصد نجاحها بعد تصدّرها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وأغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج سعيد الماروق وحقق أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على قناة نادر الأتات على “يوتيوب”.