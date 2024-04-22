تطورات جديدة في قضية مقتل البلوغر العراقية فيروز آزاد

تم اعتقال والد وعدد من أقارب البلوغر العراقية فيروز آزاد، التي تعمل في مجال التواصل الاجتماعي، بسبب جريمة قتلها في منزلها في جنوب شرقي أربيل وهي نائمة.

وتم فرض السرية على التحقيقات بسبب حالة الصدمة والغضب التي تسود المنطقة بعد الحادث، وهناك مطالبات بتطبيق أقسى العقوبات على المشتبه بهم من قبل سكان المنطقة.

وتم اتهام والد فيروز وشقيقها وعدد من أقاربها بارتكاب الجريمة وقد تم تنفيذها بسبب “خلافات عائلية”، وتم القبض عليهم بعد اقتحام شقة فيروز أثناء نومها وإطلاق النار عليها بأربع رصاصات.

ووفقًا لوالدة الضحية، فإن الوالد والشقيق وأقارب آخرين داخلوا الشقة وارتكبوا الجريمة.

تم ذكر أن والد فيروز وأقاربها سبق لهم تهديدها بالقتل إذا لم تتوقف عن نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيروز آزاد هي بلوغر عراقية تبلغ من العمر 21 عامًا وتشتهر بوجودها على منصة “تيك توك”، وتنشر محتوى باللغة الكردية. تعرضت لمحاولة اغتيال سابقة عندما تم رميها من شرفة شقتها في أربيل، ولكنها نجت من الحادث وتعافت بعد فترة في المستشفى.

وتم اعتقال اثنين من مشاهير “تيك توك” بشبهة تورطهما في الحادث، ولكن تم الإفراج عنهم بعدما لم يتم ثبوت التهم الموجهة إليهم.

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