بتهمة الاحتيال.. ديفيد بيكهام يقاضي هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام دعوى قضائية ضدّ الممثل مارك والبيرغ بسبب صفقة عمل فاشلة، متهماً إيّاه “بالاحتيال”.

وفي التفاصيل، تزعم شركة DB Ventures التابعة لنجم كرة القدم، أنّ بيكهام تعرّض للخداع من قبل والبيرغ، بعدما تكبّد خسائر تقدّر بحوالى 10 ملايين دولار (8.5 ملايين جنيه استرليني)، بسبب صفقة عمل بين BD Ventures وشركة والبيرغ F45 Training، حيث يدّعي أنّه لم يتمّ إعطاؤه الأسهم التي وُعد بها إلّا بعد انخفاض أسعارها.

وكان النجم البالغ من العمر 48 عاماً قد وافق على أن يكون سفيراً عالمياً لسلسلة F45، وهي سلسلة من مراكز اللياقة البدنية لها مواقع في 60 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة. وكان قد ظهر في العديد من مناشير F45 على وسائل التواصل الاجتماعي ترويجاً للعلامة التجارية، ولكن تمّ حذف تلك المنشورات منذ ذلك الحين.

ويقاضي بيكهام أيضاً شركة والبيرغ الاستثمارية، Mark Wahlberg Investment Group إلى جانب مؤسسي F45، آدم غيلكريست وروب دويتش، اللذين أطلقا الشركة عام 2012 في أستراليا.

في المقابل، يطلب والبيرغ والمتهمون معه من القاضي، رفض القضية، ويدّعون أنّ مزاعم “السلوك الاحتيالي” لا أساس لها.