جوري بكر مع ابنها وأسماء جلال بفستان أسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صور جديدة لها، أثناء حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان بـ اللون الأسود.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة نور إيهاب بـ الحجاب، أثناء تأديتها مناسك العمرة، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام".

جنى عمرو دياب

شاركت جنى عمرو دياب متابعيها، صورة جديدة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر برفقة ابنها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

شيري عادل

خطفت الفنانة شيري عادل، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام، وظهرت بفستان رقيق باللون اللبني.

منة فضالي

ظهرت منة فضالي بإطلالة كاجوال، ونشرت الصور على حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

مسلم

نشر مطرب المهرجانات مسلم صورة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك عبر خاصية القصص القصيرة.