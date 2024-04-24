بالصور- محمد إمام يستقبل مولوده الثالث… هذا جنسه واسمه

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بسعادة كبيرة إستقبل الممثل المصري، محمد إمام، وزوجته نوران طلعت، مولودهما الجديد وهو الثالث بعد إبنتَيهما خديجة وقسمَت.
بهذه المناسبة، شارك محمد إمام متابعيه الخبر السعيد على انستغرام بصورة من أمام وحدة الأطفال حديثي الولادة في المستشفى وعلّق: “{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} الحمدلله رب العالمين”.
وأضاف “إمام” كاشفاً عن جنس مولوده وهو صبي واسمه عمر وقال: “عمر محمد إمام وصل في السلامة، الزعيم الصغنّن اللهُم إحفظه، وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب”.
نذكر ان أحدث أعمال محمد إمام، مسلسل “كوبرا” الذي عرض خلال شهر رمضان الفائت، وشاركه في بطولته منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة، كزبرة، علاء مرسي، دنيا ماهر وغيرهم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق وتأليف أحمد محمد أبوزيد.
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