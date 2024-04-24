مارغو روبي تُهاجم شاكيرا بعد تصريحات الأخيرة السيّئة حول فيلم “باربي”

عبّرت الممثلة مارغو روبي، بطلة فيلم “باربي”، عن إستيائها الشديد من تعليقات الفنانة شاكيرا السلبية حول الفيلم.

في هذا السياق، ذكر موقع “ناشيونال إنكوايرر”، نقلاً عن مصدر أن “روبي” لا تهتم بالتصريحات السيّئة التي جاءت على لسان المغنّية الكولومبية بسبب “الغيرة” من فيلمها الذي أشاد به العالم أجمع، لكنها تشعر بالإستياء مما قالته ولا تريد رؤيتها حتى عن طريق الصدفة.

وأضاف المصدر ان مارغو عَملت بجدّ على الفيلم وهي فخورة بكل النجاح والإهتمام الذي حظيت به. وتابع المصدر ان “مارغو” ذكرت أمام بعض اصدقائها المشتركين مع شاكيرا ان الأخيرة تُعاني من عقدة الذكورية وربما تعرّضت “لغسيل دماغ” لذلك في حال قابلتها عن طريق الصدفة ستواجهها برأيها بكل وضوح.

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نذكر ان شاكيرا وخلال مقابلتها الأخيرة مع مجلة Allure، عبّرت عن وجهة نظرها في فيلم “باربي”، الذي انتقدته بشدّة، حيث قالت ان ولدَيها لم يكونا راضيَين عن الفيلم بعد مشاهدته ويكرهرنه بشدة، لأنهما شعرا ان البطل كين (ريان غوسلينج) بدا ضعيفًا، مشيرةً الى أنها تتفق معهما الى حد ما خاصة انها تريدهما أن يشعرا بالقوة وأيضًا أن يحترما النساء.

نذكر ان فيلم “باربي” من اخراج غريتا جيرويج ومن بطولة مارغو روبي وريان غوسلينج وحقّق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في صالات السينما حيث تخطّت ايراداته المليار دولار.