نقل الفنانة نوال الكويتية للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، نتج عنها نقلها إلى المستشفى.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "روتانا" صورة للفنانة وعلق: "تعرضت الفنانة ‫نوال الكويتية‬ لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر".

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية، شاركت بغناء تتر مسلسل صيد العقارب، بطولة النجمة غادة عبدالرازق والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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