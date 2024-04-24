هكذا احتفلت روجينا بعيد ميلاد ابنتها.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها مريم أشرف زكي، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا: "كل سنة وأنتي نور عيني، كل سنة وأنتي أحن وأطيب وأجمل مريم في الدنيا، ربنا يسعدك يا مريم، سنة كلها سعادة ونجاح وانتي دايما جوه قلبي وفي حضني".

يذكر أن شاركت الفنانة روجينا ببطولة مسلسل "سر إلهي" الذي عرض مؤخرًا ضمن النصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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