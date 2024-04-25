بالصورة- دانا الحلاني تبرز جمالها وأنوثتها بفستان رائع.. وسعر حقيبة يدها المرتفع سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت دانا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها بإطلالة رائعة من دبي في الإمارات العربية المتحدة، فقد إرتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود، من دون أكمام، مزيناً برسومات فراشات من السراس، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت دانا حقيبة يد باللون البيج من دار أزياء CHANEL، يصل سعرها إلى 4,621 دولار.

وكانت إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها في دبي، ونشرت صوراً ظهرت فيها مرتدية توب باللون الأسود، وتنورة سوداء قصيرة، وسترة رسمية واسعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "شكر كبير لكل الرسائل الجميلة بمناسبة عيد ميلادي".

