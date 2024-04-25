بالصور- بلقيس تبهر الجمهور بإطلالتها الرائعة من توقيع جورج حبيقة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس بإطلالتها الأخيرة على الجمهور، وظهرت مرتدية فستاناً طويلاً لامعاً باللون الذهبي، طرز إليه الشيفون، وبكمين قصيرين، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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الفستان الذي إرتدته بلقيس، هو من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

وكانت نشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري في كواليس تصوير كليب أغنيتهما المشتركة "خدي الغمرات"، حيث ظهر الإثنان في موقف مضحك أثناء التصوير، إذ لم يفتح باب السيارة، ما إضطرهما إلى إعادة المشهد، وسط أجواء من الضحك، وعلقت بلقيس بالقول: "لما ما فتح الباب وخرب المشهد".

