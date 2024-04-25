عمرو يوسف يكشف أسباب عدم مشاركة زوجته كندة علوش في أعماله الفنية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان عمرو يوسف، عن سبب عدم مشاركة زوجته الفنانة كندة علوش معه في أعماله الفنية، والتي كان آخرها فيلم "شقو".

وقال "يوسف" ببرنامج "et بالعربي": "كندة أولوياتها حاليًا البيت ودي أولوية أي حد".

وأضاف: "أنا وكندة اشتغلنا مع بعض كتير ونفسنا نشتغل تاني، لكن دلوقتي مفيش نص مناسب لما يبقي فيه هنشتغل مع بعض على طول".

ويعرض حاليًا في السينمات المصرية والسعودية، فيلم "شقو" من بطولة الفنان عمرو يوسف الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، بجانب عدد من نجوم الفن منهم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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