" التواصل الفعال مع المراهقين " ندوة بمكتبة المستقبل غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة المستقبل ، احدى المنصات الثقافية بجمعية مصر المكتبة الجديدة فى الساعة 5 من مساء غد السبت ندوة بعنوان " التواصل الفعال مع المراهقين "، والتى تتناول التغيرات السريعة التى تحدث خلال فترة المراهقة والتى لاتقتصر فقط على الناحية الجسدية، وإنما تشمل نواحي عديدة مثل التطور العصبي، الذهني، العاطفي، والاجتماعي.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، ان المراهقة مرحلة من مراحل الحياة تقع بين الطفولة والبلوغ، بين سن 10 إلى 19 عاما، وهي مرحلة فريدة من نوعها في مراحل نمو الإنسان ، يجتاز خلالها المراهقون فترة نمو بدني ومعرفي ونفسي اجتماعي سريع.

ومن المقرر ان تتمحور الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم دكتوراه في علم النفس الإرشادي ، حول خصائص مرحلة المراهقة ، واحتياجات ومتطلبات المراهقين ، والتواصل الفعال مع المراهقين ، كما تتناول الندوة الاضطرابات العاطفية ، والاضطرابات السلوكية خلال فترة المراهقة.