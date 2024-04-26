أحدث ظهور لـ حلا شيحة.. والجمهور: "أحلى من أنجلينا جولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت النجمة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث إطلالة لها ظهرت خلالها أنيقة.

ونشرت حلا، صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعد التشغيل دائما.. ابقى هادئا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر بتاعنا" ، "جميلة جدا ما شاء الله" ، "أحلى من أنجلينا جولي" ، "إيه الحلاوة والجمال ده" ، "مش قمر ده قمرين" ، "أجمل عشق" ، "ما أجملك".

وخاضت حلا شيحة موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بدورها الذي قدمته في العمل.

المسلسل بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.