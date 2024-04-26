"من النهاردة أنا زملكاوي".. وائل عبد العزيز يتخلى عن تشجيع الأهلي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان وائل عبد العزيز توقفه عن تشجيع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وتشجيع نادي الزمالك وذلك بسبب تعاقد النادي الأهلي مع أحد الرعاة من شركات المقاطعة الداعمة للكيان الصهيوني وهو ما أثار غضب الكثيرين خلال الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "وائل" صورة له بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ورائه عدد من جماهير نادي الزمالك وعلق عليها: "قررت تشجيع نادي الزمالك ومقاطعة النادي الأهلي تمامًا ومش بس بسبب المقاطعة لمنتجات الجزارين لأسباب تانية كتير وأغلبها مجلس إدارة النادي وقرارته وسوء إدارته الفترة الأخيرة، أنا من انهاردة مشجع زملكاوي".

وكان الظهور الأخير للفنان وائل عبد العزيز على السوشيال ميديا خلال رده على شائعة زواجه من الفنانة دينا فؤاد والتي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المواقع في تقرير أن الفنانة دينا فؤاد تزوجت من شقيق ياسمين عبد العزيز، ليرد وائل: "أيوة أنا ودينا اتجوزنا فعلا وعندنا 6 عيال، وهو أخو ياسمين ده مالوش اسم، كل الأعمال والجوائز والنجاحات دي ملهاش قيمة عندكم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان وائل عبدالعزيز كانت بمسلسل "اختراق ج2" عام 2021 بطولة مجموعة من النجوم السعوديين.

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