ميرنا وليد - بيروت - كعادتها، خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنظار الجمهور بظهورها في حفل نظمه دار Tiffany & Co الشهير.

وقد إختارت نانسي لهذه المناسبة فستاناً ناعماً وراقياً للغاية، طويل وضيق باللون الأسود وبقصة مميزة عند الرقبة.

الفستان من تصميم Alexander McQueen ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى 1790 يورو.

وقد أرفقت نانسي الفستان بقلادة ثمينة للغاية، فيها ماسة نادرة، وهي واحدة من أشهر ماسات Tiffany & Co، تزن 80 قيراطاً، وتدعى "الماسة الإمبراطورية".

وكانت نانسي عجرم قد نشرت عبر حسابها الرسمي، صورة جديدة لها، شوقت من خلالها متابعيها لأعمال فنية جديدة تحضر لها.

وشاركت نانسي متابعيها صورة لها ظهرت فيها بالكواليس، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه ان تقوم بالتحضير لأعمال جديدة سوف تبصر النور قريباً.

وكتبت نانسي في تعليقها بما معناه: "اشتقت لكم.. لقد كنت خلف الكواليس، وأعمل على العديد من المشاريع.. نتطلع إلى مشاركتها معكم عندما تكون جاهزة!".

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم بالغة الأناقة بأحدث إطلالاتها.. وتزينها بقلادة نادرة وثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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