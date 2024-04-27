ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان اعمال الممثلة نوال كامل تتحدث عن أدائها المميز ورصانتها وبراعتها، فهي التي شاركت في "ثورة الفلاحين، جوليا، خمسة ونص، مريانا، صالون زهرة"، ومؤخرا مسلسل " ع أمل".
موقع "الفن" التقى بالممثلة نوال كامل في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وأجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة، أصداء مسلسل "ع أمل"، تعليقها على دورها الذي ارتدت الحجاب من أجله، وماذا قالت عن الكاتبة ندين جابر والمخرج رامي حنا؟.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نوال كامل ترفض لقب نجمة وهذا ما قالته عن ندين جابر ورامي حنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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