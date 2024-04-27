حذاء نادين نسيب نجيم غريب للغاية.. إليكم تصميمه وسعره

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل نظمه دار "Loewe" للأزياء وخطفت الأنظار كعادتها بحسن تنسيقها لإطلالاتها.

وقد أبدى الجمهور إعجابه الحذاء الذي إعتمتد من تصميم الدار نفسها، حيث بدى خارج عن المألوف وغريب.

وبحسب موقع البيع فيصل سعره إلى الـ 490$.

وعلى الصعيد الفني، كانت نادين قد شاركت في موسم دراما رمضان، بمسلسل 2024، وجسدت شخصية النقيب "سما"، وشاركها البطولة الممثل السوري محمد الأحمد.

مسلسل 2024، من إنتاج شركة الصباح، تأليف بلال شحادات، إخراج فيليب أسمر، ويشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد، الممثلون رفيق علي أحمد، كارمن لبس، غبريال يمين، طوني عيسى، وسام صليبا وتالين أبو رجيلي.

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