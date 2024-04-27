شاهد تداول فيديو يظهر خلافها مع بلوغر أخرى وتهديدها بفضح علاقتها مع قيادات أمنية

أثارت وفاة البلوغر العراقية المشهورة “أم فهد” جدلاً واسعًا في المجتمع العراقي، وأثارت تساؤلات حول الأسباب والجهة التي تقف وراء هذه الجريمة.

وبعد تتبع منظمة “المرصد” لخلافات أم فهد على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اكتشاف مقاطع فيديو تكشف وجود خلافات بينها وبين شخصية مؤثرة في وزارة الداخلية.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو اشتباك أم فهد مع بلوغر آخرة تُدعى “داليا نعيم” بعد أن هددت الأخيرة بالكشف عن علاقاتها مع قادة أمنيين.

ويشير البعض إلى أن قائدًا أمنيًا قد يكون السبب وراء مقتل البلوغر الشهيرة، ويدعم أصحاب هذه الرؤية ادعاءهم بأن القاتل سرق هاتف الضحية لما يحتويه من معلومات وأسرار تدين من نفذ عملية الاغتيال.

ويرى آخرون أن عملية القتل تمثل تنفيذًا لتصفية حسابات، مستشهدين بمقطع فيديو للضحية يتوسل فيه إلى حاكم دبي، محمد بن راشد، للحصول على إقامة ذهبية لحماية عائلتها، مما يعزز الاعتقاد بأنها كانت على علم بتعرضها للاستهداف.

يُذكر أن البلوغر “أم فهد” قد تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها في بغداد، وسرق القاتل هاتفها بعد تنفيذ عمليته.

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