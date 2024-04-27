الأوبرا تحتفل بالربيع وعيد العمال على مختلف المسارح خلال مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطا مكثفا خلال شهر مايو المقبل إذ تستمر الفعاليات المتنوعة للموسم الفني 2023-2024 على كافة مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

المسرح الكبير

تحتفل الأوبرا بعيد العمال الذي يحييه الواعدون من طلاب مركز تنمية المواهب الأربعاء الأول من مايو، إلى جانب احتفالية عيد الربيع التي تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام يوم الخميس 2 مايو بمشاركة المطربة مروة ناجي مع نجوم الموسيقى العربية: ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة، وتضم نخبة من أعمال بليغ حمدي ووردة.

كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة 4 ليالي لباليه "الجمال النائم" أيام الخميس والجمعة والأحد والاثنين 9، 10، 12، 13 مايو، ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا مساء السبت 11 مايو وأمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسى الجمعة 17 مايو، إضافة إلى حفل لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 24 مايو، كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة أوبرا "كارمن" يومي الخميس والجمعة 30 و31 مايو .

المسرح الصغير

يستقبل كوكبة من العروض المتنوعة منها حفلات لموسيقى الحجرة لكل من شريف صلاح الدين الخميس 2 مايو، دعاء صابر الاثنين 20 مايو، ريهام فايد الخميس 30 مايو، سوزان صابر الجمعة 31 مايو.

وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة حفلاً لمدحت عبدالسلام الخميس 9 مايو، وجولة مع الهارب "لمجموعات الأوبرا للموسيقى" منى واصف الخميس 16 مايو، ومجموعات شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بقيادة عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان الأحد 26 مايو، وبمناسبة عيد الربيع يقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفل ديزني للأطفال الاثنين 6 مايو، واحتفال بعيد العمال الاثنين 13 مايو، كما تتواصل فعاليات النشاط الفكري والثقافي بندوة ثقافية يوم الأربعاء 8 مايو "اليوم العالمي لحرية الصحافة" وصالون ثقافي الاربعاء 15 مايو "الأدب وقضايا المجتمع" وعرض لنادي السينما الأربعاء 29 مايو .

المسرح المكشوف

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة الحرملك بقيادة مروة عمرو عبدالمنعم الجمعة 10 مايو، عازفة الهارب منال محيي الدين وفرقتها أنامل شرقية الجمعة 31 مايو، هذا إلى جانب حفل افتتاح الأسبوع الثقافي الكوري السبت 18 مايو ويقام الختام الجمعة 24 مايو.

مسرح الجمهورية

يحتضن عدة عروض مميزة تشمل أوركسترا إيزيس بقيادة خالد صالح الخميس 2 مايو، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية الجمعة 10 مايو، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة يضمان مختارات من الأعمال الغنائية الفرنسية والألمانية يومي الخميس والجمعة 16، 17 مايو، حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي الأحد 26 مايو وحفل للفرقة القومية العربية للموسيقى الخميس 30 مايو .

مسرح معهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة الانشاد الديني حفلين يومي الجمعة 3 مايو و24 مايو، كما تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلين يومي الأحد 5 مايو و19 مايو، وتتواصل سلسلة كلثوميات مساء الجمعة 31 مايو، وتستمر فعاليات النشاط الثقافي والفكري من خلال 5 صالونات ثقافية تقام أيام الأربعاء الأول من مايو، الثلاثاء 7 مايو، السبت 18 مايو، الثلاثاء 21 مايو والخميس 30 مايو .

مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"

يستقبل مجموعة من السهرات المميزة: احتفالية عيد الربيع للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي السبت 4 مايو، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 9 مايو، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الجمعة 31 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو والثاني يحييه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو، إلى جانب صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي الإثنين 13 مايو "أمكنة ملهمة"، أمسية لنادي السينما الجمعة 24 مايو.

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الجمعة 10 مايو، مجموعة موسيقى عربية الخميس 16 مايو، نادي فنون الأوبرا الاثنين 27 مايو ولقاء مع نادي السينما الخميس 30 مايو .