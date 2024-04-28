محمد عادل إمام عن"اللعب مع العيال": "عمل مختلف عن أي حاجة عملتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل الفنان محمد عادل إمام، الترويج لفيلم "اللعب مع العيال" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة، استعدادًا لعرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر "إمام"، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وعلق: "فيلم اللعب مع العيال.. أول لقاء مع المخرج الكبير شريف عرفة.. عمل مختلف عن أي حاجة عملتها قبل كده، قريبًا إن شاء الله".

وعرض للفنان محمد عادل إمام مؤخرًا مسلسل "كوبرا" ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن، محمد عادل إمام يشارك أيضًا ببطولة فيلم "عودة شمس الزناتي" وسط عدد من النجوم الشباب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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