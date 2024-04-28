حدث سعيد في حياة زندايا وتوم هولاند… وجمهورهما يتفاعل

إنهما أحد أشهر الثنائيات في هوليوود وأكثرهما طلبًا، لذا ينتظر جمهورهما خبر زواجهما بفارغ الصبر خاصة بعد خروج علاقتهما العاطفية الى العلن في عام ٢٠٢١.

في الواقع، تحدّثت زندايا بنفسها عن إمكانية إنجاب الأطفال والزواج من توم هولاند في مقابلاتها الأخيرة.

وقال مصدر لمجلة بيبول: “كان هناك حديث عن الزواج وهذا واقع”.

لم تعلّق زندايا أو توم هولاند حتى الآن على التقرير الذي انتشر مؤخرًا بشأن زواجهما، لكن هذا ليس مفاجئًا للجمهور خاصة أنهما ليسا من نوع النجوم الذين ينشرون حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت زندايا قد اضطرت في كانون الاول من العام الماضي، إلى الخروج عن صمتها ونفي أخبار زواجها، بعد أن أظهرت خاتمًا في قصصها على إنستغرام، أصيب جمهورها بالجنون حينها وبدأ الحديث عن حفل زفاف قريب مع هولاند.

وقالت: “لقد نشرتها من أجل قبعتي…. وليس من أجل الخاتم في إصبعي الأيمن يا رفاق. هل تعتقدون أن هذه هي الطريقة التي سأنشر بها الأخبار؟”.

ودافعت الممثلة عن نفسها بعد رؤية الضجّة، موضحة أنهما لم يتزوجا بعد وليس لديهما أي نوع من الخطط الواضحة للمضي قدمًا في هذا الأمر.

ومن المعروف عن زندايا وتوم محافظتهما على خصوصية علاقتهما ونادرًا ما يشاركان الصور من مواعيدهما الرومانسية.

كما سبق وأكدت نزدايا في مقابلة لها أن سبب الحفاظ على علاقتهما بعيدًا عن أعين الجمهور هو رغبتهما في اختيار ما سيشاركانه، بدلاً من تسليط الضوء على تفاصيل حول حياتهما.