غادة عبدالرازق تظهر بإطلالة غريبة على الريد كاربت في حفل مهرجان EMI Gala للموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق بإطلالة غريبة على "الريد كاربت" ضمن فعاليات مهرجان EMI Gala للموضة المقام بدولة الإمارات.

ونشر برنامج "ET بالعربي"، فيديو لأشهر نجوم الفن على الريد كاربت، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلق: "غادة عبدالرازق ، غيث مروان وسارة ، ستيفاني عطالله ، جوزيف عطية وغيرهم من النجوم على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل EMI GALA".

وشهد الحفل مشاركة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، واللبنانية ستيفاني عطالله، وجوزيف عطية وغيرهم.

ويهدي المهرجان الدورة الرابعة إلى ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون كأيقونة للموضة، والذي يكرم أيضًلا نخبة من المصممين والمشاهير والفنانين والمؤثرين في هذا المجال.

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