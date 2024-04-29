شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر: سعيد باختيار أغنية "تملى معاك" لعمرو دياب كأغنية القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج الكبير محسن جابر عن سعادته باختيار 4 أغانٍ قام بإنتاجها ليكونوا ضمن 50 أغنية تم اختيارهم فى قائمة أغانى القرن، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله وبتوفيق ربنا.. كان نصيبنا من الـ50 أغنية للقرن 4 أغاني"..

ونشر صور النجوم عمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر، وذلك بعد حصول مجموعة شركات "عالم الفن ومزيكا" على أفضل 4 أغنيات فى القرن من بين 50 أغنية، وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى، حيث حصدت أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب، بعد 24 عامًا من طرحها، على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال افريقية ودول الخليج العربي، كما حصدت أغنية "نسينيى الدنيا" للنجم راغب علامة على المركز السابع، وأيضا حصدت أغنية "يوم ورا يوم" للنجمة سميرة سعيد على المركز التاسع، وحصدت أغنية "منايا" للنجم مصطفى قمر على المركز الواحد والثلاثين.

نشرت المجلة قائمة بالمطربين، حيث أحتل الهضبة المركز الأول بين 50 مطربًا، وكتبت «rolling stone»: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود، "تملي معاك" هي أفضل أغنياته".

أغنية "تملي معاك" من كلمات أحمد على موسى وألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

يذكر أن اختيار نجوم القائمة والأغاني من قبل عدد كبير من نقاد الموسيقى بناء على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي، حيث جاءت الأغنية بالمركز الأول، بناءً على المشاهدات، والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها، وهذا على المستوى المحلي والإقليمي.