سلافة معمار تعيش قصة حب جديدة.. وهذا ما قالته عن الشهرة وجمالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها أخيراً في برنامج “عندي سؤال”، تحدثت النجمة سلافة معمار بصراحة عن حياتها الفنية والصعوبات التي يعيشها الممثل، وتطرقت إلى حياتها العاطفية وعلاقتها بابنتها ذهب.

وأكدت سلافة أن مهنة التمثيل مقلقة جداً إذ قالت: “لا أحب عالم الشهرة، وأفضّل الحياة البسيطة جداً، لا سيما أنك تتعب كثيراً عندما تكون شخصاً مشهوراً، إضافة إلى الشعور بالقلق والتوتر في أثناء التمثيل”.

وعن شكلها الجميل، قالت: “أشعر أن عندي كاريزما أكثر من الجمال. وأنا متصالحة جداً مع عمري، فالأنثى التي قاربت الخمسين تكون في قمة أنوثتها، وتحب نفسها أكثر، ولا تحبّذ الضغط على نفسها لإرضاء الآخرين، ويصبح همّها إرضاء ذاتها، وتمتلك في هذا العمر القدرة على الرفض، ويكون التخلّي عنها أسرع”.

وتحدثت النجمة السورية أيضاً عن حياتها العاطفية فقالت: “لست ضد الزواج مرة ثانية، لأنني ميّالة بطبيعتي الى الاستقرار والعلاقات الطويلة، لكن بشرط إيجاد الشريك المناسب، لا سيما أن مشاعر الحب في عمري تختلف متطلباتها، إذ بت أبحث عن حبيب يكون رفيقاً، وقادراً على احتوائي والتأمُّل معي، ببساطة أن يكون حبّاً ناضجاً”.

وكشفت سلافة أنها تعيش حالياً قصة حب، وعن حبيبها قالت :”هو رجل حنون، يهتم بي كثيراً، يحتويني ويحبني كما أنا… يحبني بشكل غير مشروط”.

وعن نجاحها في مسلسل “ولاد بديعة”، قالت سلافة معمار: “لم أكتفِ من شخصية “سكر”، ومع ذلك أنا سعيدة جداً بتجسيدي لها، لأنني أحب أن أغامر بالدور المعروض عليّ إذا أعجبني، وكان فيه شيء مختلف عما قدّمته سابقا، والأهم العمل مع مخرج تكون الثقة بيننا متبادلة”.