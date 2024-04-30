صورة جديدة للأمير ويليام وكيت ميدلتون إحتفالاً بذكرى زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر قصر كنسينغتون منذ قليل صورة تم نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام لأمير وأميرة ويلز، يرجع تاريخها للوراء 13 عاماً، حيث يشارك الأمير ويليام وكيت ميدلتون الجمهور الملكي احتفالهما بذكرى زواجهما الذي يوافق اليوم 29 أبريل.

وقد جاء في التعليق على الصورة التالي: “في مثل هذا اليوم قبل 13 عاماً!” بينما تمت الإشارة للمصور الذي التقط الصورة وهو ميلي بيلكنغتون.

في مثل هذا اليوم عام 2011، تزوج الأمير ويليام من كيت ميدلتون في كنيسة وستمنستر. ارتدى الأمير السترة الحمراء لعقيد في زي الحرس الأيرلندي، بينما أبهرت العروس العالم بفستان زفاف من الساتان والدانتيل من تصميم سارة بيرتون من ألكسندر ماكوين، وتاج كارتييه هالو.

للزوجان الملكيان ثلاثة أبناء. استقبلا طفلهما الأول؛ الأمير جورج ألكساندر لويس، في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، بادينغتون في 22 يوليو 2013. وقد ظهر الأمير الصغير للعالم لأول مرة في اليوم التالي لميلاده. أما الطفل الثاني فانت الأميرة تشارلوت إليزابيث ديانا، التي ولدت في 2 مايو 2015 في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، بادينغتون.

الطفل الثالث هو الأمير لويس آرثر تشارلز، ووُلد في 23 أبريل 2018 في جناح ليندو بنفس المستشفى.