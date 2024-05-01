"الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية" فىندوة بمكتبة مصر العامة بالدقي

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بالتعاون مع صالون الإعلام، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل 4 مايو، ندوة بعنوان "الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية"، بمشاركة الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي أحمد كمال رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير الجمهورية، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، ويدير الندوة الإعلامي أيمن عدلي.

ومن المقرر أن يتخلل الندوة فقرات غنائية للموسيقار العالمي وائل أبو بكر.



وقالت رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن الندوة تأتي ضمن إطار البرنامج الثقافي الشهري الذي تنظمه المكتبة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان، مضيفة أن الصحافة القومية حصن أساسي وأداة مهمة في الدفاع عن الوطن، فضلا عن أنها درع ثقافي هام للقوى الناعمة المصرية.



وأضافت أن المكتبة تقدم خلال شهر مايو العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للكبار والصغار، إلى جانب الورش الفنية المتنوعة التي تخدم بها المكتبة فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري، حيث يتوافد عليها الآلاف من الجماهير للمشاركة فيها، مما يؤكد الثقة الكبيرة بين المصريين ومكتبة مصر العامة، وما تقدمه من أنشطة ثقافية حقيقة.



وتضم منظومة مكتبات مصر العامة أكبر المكتبات العامة في مصر وتعد أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وينظم عمل المكتبة القرار الجمهوري الخاص بإنشائها والذى اتاح لها الانتشار فى كافة ربوع مصر وإنشاء فروع محلية بالقاهرة والجيزة وفروع المكتبات الإقليمية فى محافظات مصر المختلفة.