ياسمينا العبد تحصل على تنويه خاص عن "إلى ريما" بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد على تنويه خاص في فئة التمثيل عن فيلم إلى ريما بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة.

وأكدت لجنة التحكيم أنه تم اختيار فيلم إلى ريما لأكثر من سبب، ومن أبرزها هو اختيار قضية إنسانية هامة بشكل كبير وأداء الفنانين في الفيلم والعناية بكل أدوات العمل.

وشاركت ياسمينا العبد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ببطولة فيلم (إلى ريما) من إخراج حسام جمال.

فيلم (إلى ريما) مأخوذ عن رواية (في قلبي أنثي عبرية) للكاتبة د. خولة حمدي وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيراً.. وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة. الفيلم من إخراج وتأليف حسام جمال ويشاركه في الكتابة نورهان عبدالسلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+ بلال الطراوي.

ومؤخراً حققت ياسمينا العبد نجاح في موسم رمضان بمسلسل (مسار إجباري) والذي يعرض حالياً على منصة Watch it وقدمت دور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي تنكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث. المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود ياسمينا بعد موسم رمضان لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا.

والمسلسل من المقرر عرضه على منصة نتفليكس، بطولة هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري.

وتنتظر أيضا عرض الجزء الثاني من فيلم سكر خلال هذا العام والذي عرض الجزء الأول منه في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.