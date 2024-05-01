“ما خبرت حدا”.. نادر الأتات ينشر صوراً من كليبه قبل صدوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم اللبناني نادر الأتات متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صور حصرية من فيديو كليب أغنيته الجديدة المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة.

نادر علّق على الصور بكلمات من الأغنية التي يقول فيها: “الله خلقلِك قلبِك حتى تحبيني فيه”، وتابع قائلاً: “محمّس سمّعكن الغنية الجديدة وما خبّرت حدا إنو رح فرجيكن كم صورة من الكليب كم يوم ومنحضره مع بعض”.

وحققت الصور تفاعلاً كبيراً من محبي نادر الأتات إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة والكليب.

وكان نادر الأتات قد صوّر فيديو كليب الأغنية منذ أسبوع تقريباً في العاصمة بيروت مع المخرج سعيد الماروق الذي يجدد نادر تعاونه معه بعد نجاحهما معاً في عدد من الكليبات.