بعد إشادتها في حفل تحرير سيناء.. نبيلة عبيد عن أنغام: "موهوبة وأعشق صوتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة نبيلة عبيد، الشكر والتقدير، للمطربة أنغام، بعد إشادة الأخيرة لها في حفل ذكرى تحرير سيناء، الذي أقيم مؤخرًا.

ونشرت "عبيد" مقطع فيديو من حديث أنغام في الحفلة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الموهوبة الجميلة صاحبة الصوت الرائع اللي بعشقة، أنغام نغمة جميلة في قلبي بحبك".

وأشادت أنغام بـ الفنانة نبيلة عبيد قائلة: "في فنانين إحنا فعلا بنكبر بيهم وأنا النهاردة محظوظة إن قدامي نجمات مصر والعالم العربي من ضمنهم السيدة نبيلة عبيد، اللي أنا بعشقها".