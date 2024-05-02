بالفيديو – نجوى إبراهيم تكشف سرً غريبً عن هذه الفنانة الراحلة

كتب امير فتحي في الخميس 2 مايو 2024 02:18 صباحاً - تحدثت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن فنانة شهيرة كانت تستعين بماء البصل، حتى تتمكن من البكاء.

نجوي إبراهيم تحكي عن فنانة شهيرة كانت تستخدم ماء البصل للبكاء.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها «بيت العز» عبر إذاعة وقناة نجوم FM: «زمان كان فيه ملكة الدموع مش هقدر أقول اسمها هتبقى فزورة، هي عندها أفلام جميلة جدا واتوفت من كام سنة، كانت بتعمل حاجة لذيذة أوي، لازم في أي حاجة فيها حزن تعيط، وتحط مايه بصل».

وأضافت: «كانت الست اللي بتساعدها يكون معاها طبق صغير فيه مايه بصل، تاخد في طرف صوبعها مايه البصل وكأنها بتمسح عينها تحط مايه البصل، فتبدأ شلالات الدموع».

رسالة نجوى إبراهيم لـ رامز جلال

وتابعت نجوى إبراهيم، في حلقة سابقة: «من كام يوم نزلت أشتري حاجات، ولاقيت بنات ماشين مع والدتهم بيقولوا يا لهوي يا لهوي، ليه يا رامز عملت كده في العيال؟ مش حلو إن الولاد بيقولوا كده».

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وأستكملت: «رمضان اللي جاي هتعلمنا إزاي نلطم؟ ياريت نخلي بالنا من الكلام، من المسلسلات بيتقال ملغم وبيتحفظ، إحنا نخلي بالنا ونحاول إننا نتفرج على حاجات حلوة».

ميلاد نجوى إبراهيم

ووافق يوم 28 إبريل الماضي عيد ميلاد الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، التي ولدت 1946، إذ احتفلت بعيد ميلادها الـ75.

مشوار نجوى إبراهيم

بدأت نجوى إبراهيم، كمذيعة في التلفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وتزوجت نجوى إبراهيم، من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

قدمت العديد من البرامج عبر التليفزيون المصري، من أبرزها: «6/6، صباح الخير يا مصر، اخترنا لك، وفكر ثواني واكسب دقايق»، وأشهر برامج نجوى إبراهيم، هما: «صباح الخير، ومساء الخير» اللذان قدمتهما مع «بقلظ» وعرفت في بدايتها بـ«ماما نجوى».

تولت نجوى إبراهيم -في عام 1998- رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، بعدها انتقلت لقناة دريم، ورفضت أن تحل بدلا من هالة سرحان، على قناة روتانا الفضائية.

نجوى إبراهيم والفن

بالإضافة إلى التاريخ الإعلامي القوي لنجوى إبراهيم؛ إلا أنها اتخذت العديد من الخطوات التمثيلية الناجحة، وشاركت في بطولة 12 فيلما، أبرزها “الأرض، وفجر الإسلام، والرصاصة لا تزال في جيبي، وخائفة من شيء ما”، كما قدمت عددا من المسلسلات، منها “أجمل الزهور” و”عواصف النساء”.

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