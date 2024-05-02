ظافر العابدين: المعالجة الجديدة التي قدمت بالسينما جعلت الجمهور يتعاطف مع بطل "أنف وثلاث عيون"

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت جلسة "أنف وثلاث عيون" من الرواية إلى شاشة السينما، النجم ظافر العابدين، بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته ال33، بحضور شاهيناز العقاد، وامير رمسيس، وأدارت الندوة رشا عزت.

وأكد النجم ظافر العابدين:" وقت عملي بالفيلم حاولت ابعد عن المقارنة السينمائية الماضية، لأن المقارنة صعبة جدا وذلك بسبب أن الوقائع الزمنية مختلفة فترة السبعينات مختلفة عن الفترة الحالية".

وأضاف ظافر العابدين أن المعالجة الجديدة التي قدمت بالسينما، تجعل الجمهور يتعاطف مع هاشم بطل العمل، وهذا مختلف عن الرواية الاصلية.

من جانبه قال المخرج أمير رمسيس، إنه كان يشعر بتخوف من اخراج الفيلم في البداية بسبب كيفية إخراج الرواية إلى عمل سينمائي متكامل.

وكان تحدث المخرج أمير رمسيس عن تعاونه مع النجم ظافر العابدين فى فيلم “أنف وثلاث عيون”، رغم أنه عمل بالإخراج بجانب التمثيل، قائلًا: "من أهم اختياراتى له هذا السبب لإنى شوفته في فيلم كمخرج وممثل وعجبنى جدا، وعاوز أقول إن مكنش في أى معاناة بعكس أشخاص أخرين ليس لهم علاقة بالإخراج وبيكونوا متدخلين بزيادة".

ظافر العابدين وأمير رمسيس

من جانبه قال ظافر العابدين: "أمير رمسيس عنده تجارب كبيرة وناجحة، وأنا مقتنع بوجهة نظر أمير، ولما بكون في التصوير بسمع له لإنه هو المخرج وكل واحد بيؤدي دوره، وممكن يكون في نقاش عادى ده طبيعى عشان نفهم بعض لكن في النهاية الكلمة للمخرج".

وكان نال جائزة الجمهور فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس من بطولة ظافر العابدين.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون، حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، وهو رجل أربعيني لا يستطيع الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!.

أبطال الفيلم

يذكر أن فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.