"كداب".. سميرة سعيد تعلن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة سميرة سعيد، عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة التي تحمل اسم أغنية "كداب".

وشاركت سميرة، جمهورها البوستر التشويقي لأغنية "كداب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كداب.. غدا".

أغنية "كداب" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني، وتظهر الديفا سميرة سعيد بلوك مختلف ومبهج.

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