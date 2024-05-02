فعاليات مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل في برنامج مايو الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - تتطلق غدٍ، الجمعة، البرامج الثقافية التي تنظمها جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي وتنفذها المنصات الثقافية والإبداعية التابعة للجمعية، وهي مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل، ومكتبة المستقبل العامة والطفل، ومركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، وذلك طوال شهر مايو الجاري، للارتقاء بمستويات وعي الأطفال والنشء والكبار وتنمية مهاراتهم الابداعية.

أكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، على اهمية الفن والثقافة في إثراء المجتمع من خلال تعزيز الوعي، وتحفيز الإبداع ، ويأتى ايمانا بأهمية الثقافة والفنون كأداة حيوية لتمكين شبابنا وتعزيز مجتمعاتنا وإثراء ثقافتنا، من خلال تنفيذ برامج حافلة بالفعاليات المتنوعة، من بينها معارض وعروض الفنون الموسيقية والمسرحية، وحوارات وجولات وورش عمل.

اشار حلمي، الى ان اولى هذه الفعاليات تقام في الخامسة من مساء غد الجمعة، حيث تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة حفل توقيع كتاب " قوة التغيير الداخلي " للمؤلفة هدير القصاص الصادر عن دار كتاب للنشر، يتناول الكتاب رحلة بطل الرواية من شخصية ضعيفة مهزوزة لا تعلم قيمتها الحقيقية ولا قيمة لكلمتها ولا قيمة إلي وجودها، إلي شخصية قوية تعلم قيمتها الحقيقية ، وأصبح لها كلمة مسموعة ووجودها مؤثر فيمن حولها.

وفى سياق اخر اوضح الدكتور نبيل حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم في الساعة الواحدة من ظهر غد الجمعة ورشة تلوين على الجبس لاشكال وابطال عالم ديزنى ، وهي ورشة للرسم على الجبس والتلوين عليه بأستخدام الوان الماء.

ويتعلم الأطفال خلال الورشة كيفية تركيب الالوان، مما يعود بالفائدة على الأطفال حيث إن من فوائد التلوين للأطفال أنه يعد ووسيلة للتسلية ولتنمية مهاراتهم الفنية، وكذلك يعد علاجا سلوكيا ونفسيا لزيادة ثقتهم بنفسهم وتنمية ذكاءهم وكذلك تهدئتهم وتفريغ طاقتهم ومشاعرهم السلبية.