تقدير من الفنانين للدعم الروسي للسينما

ياسر رشاد - القاهرة - في مهرجان بردية السينمائي

الخميس 02/مايو/2024 - 06:06 م 5/2/2024 6:06:54 PM



عبر الفنانون عن سعادتهم وامتنانهم لعودة دعم المركز الثقافي الروسي للسينما المصرية من خلال رعاية مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الاولى الذى افتتح امس بمسرح تشايكوفسكي بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

واكد المخرج عمر عبد العزيز ان اجمل ايامنا اثناء دراسة السينما قضيناها داخل المركز الثقافي الروسي، كما رحب د/ احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب الاسبق عن سعادته بميلاد مهرجان سينمائي جديد.

وقدم رئيس المهرجان الكاتب عبد الرحيم كمال الشكر لإدارة المركز على دعم المهرجان متطلعا الي مزيد من التعاون مع الجانب الروسي.

وعبرت الكاتبة عزة ابو اليزيد مؤسس ومديرة المهرجان عن سعادتها بتحقيق الحلم مؤكده ان تنظيم المهرجان هي الخطوة الاولى نحو جهد سينمائي كبير لاستقطاب الشباب للابداع،واستقبل الجمهور نجمة الافتتاح الفنانة سوسن بدر بتصفيق حاد التى اكدت دعمها لشباب السينمائيين في تنظيم مهرجان سينمائي لهم معبرة عن سعادتها بحضور كوكبه من المبدعين لدعم المهرجان.

وكان المهرجان الذى يحمل اسم المخرج الراحل عاطف الطيب قد افتتح بكلمة المركز الثقافي الروسي وألقاها شريف جاد مدير النشاط الثقافي نيابة عن مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، اشار فيها جاد الى تواصل المركز الروسي منذ تأسيسه عام 1956 مع السينما المصرية حيث تم عرض اسابيع الافلام لكبار المخرجين مثل يوسف شاهين ، صلاح ابو سيف ، توفيق صالح، وعاطف الطيب وغيرهم، كما ساهم المركز في تقديم السينما المصرية للمجتمع الروسي ، وكان الجمهور الروسي يعرف الفنانين المصريين جيدا ، وعبر جاد عن سعادته بأن تكون دولة فلسطين ضيف شرف هذه الدورة ورحب بحضور المستشار الثقافي لدولة فلسطين ناجي الناجي.

كما تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير مجدى احمد علي ، وضمت الموسيقار خالد حماد والنجم محمد فهيم والمصور السينمائي سمير فرج والنجم السوري فراس نعناع ، وقدمت الاحتفالية المذيعة شذا شعبان.

وفى الختام قام عبد الرحيم كمال رئيس المهرجان بتكريم النجمة سوسن بدر والمصور السينمائي سعيد شيمي ، والمخرج عمر عبد العزيز ، والمخرج هاني لاشين ، والكاتب ناصر عبد الرحمن ، والشاعرابراهيم عبد الفتاح ، والاب بطرس دانيال ، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة ، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف، كما تم تكريم المركز الثقافي الروسي بدرع المهرجان.