أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة عن أعماله الفنية مع فاطمة مصطفى الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى النجم أحمد السقا على برنامج الراديو بيضحك مع عبر إذاعة 9090 خلال حلقة تذاع اليوم الخميس.

ويتحدث فيها أحمد السقا إلى أمور للمرة الأولى حول أعماله الأخيرة الذى حقق بها نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى فيلم السرب وكواليسه الذى يتطرق لها للمرة الأولى.

كما يتطرق الفنان أحمد السقا خلال الحلقة إلى أمور عديدة كثيرة بشأن مسيرته الفنية المميزة كأحد أهم النجوم الذين استطاعوا تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات منذ بزوغ نجمه على الشاشة بأفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية والعربية بداية من شورت وفانلة وكاب إلى مافيا، وتيتو، حرب إيطاليا، تيمور وشفيقة، بالإضافة فيلم الجزيرة بجزأيه وهروب اضطرارى.

وكان حرص النجم أحمد السقا على مشاركة جمهوره بوست من خلال صفحته الرسمية علي موقع الفيس بوك.

حيث نشر السقا صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا: " قاعد وصاحى بدرى ولقيت نفسى عايز أقول كلمه فى حق أجمل وأجدع صاحب قابلته فى حياتى من وإحنا عيال صغيرين انا كنت عايش ف شارع شهاب وهو عايش ف العجوزه والقدر ربطنا ببعض ومن يومها وإحنا اكتر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير أزيك يا صاحبى".

وأضاف السقا قائلا " عامل ايه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبى… وحقك عليا انى أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى…… صاحبى واخويا اللى بجد كريم عبد العزيز…..رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى……ملحوظه عشان الناس اللى بتصطاد ف الميه العكره دي الصوره اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى ".

وكانت حرصت الإعلامية مها الصغير، على مشاركة جمهورها استوري عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وذلك بعد شائعة انفصالها عن النجم أحمد السقا.

حيث كتبت قائلة: "سيقال عنك ما ليس فيك وسيقال لك ما لا تحب وإنك فعلت ما لم تفعل ولن تجد من يدفع عنك الأذى، فلا تبتئس".

وكانت ترددت أنباء بانفصال مها الصغير و أحمد السقا أمس وتصدر الثنائي التريند.

وكانت طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.



وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى الثانى لفيلم السرب والذى من المقرر عرضه مطلع مايو المقبل في جميع دور العرض والسينمات المصرية.

نشرت الشركة المتحدة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمىة بموقع إنستجرام وعلقت: زي ما هتروحوا كلكوا هترجعوا كلكوا .. أبطالنا سرب لا يقاوم .. فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.

طرح فيلم “السرب" فى السينمات أمس، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية دياب

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.



قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وكان حقق مسلسل العتاولة بطولة النجم أحمد السقا نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وقدم أحمد السقا مباريات تمثيلية مع نجوم "العتاولة" وخاصة مع طارق لطفى وباسم سمرة وكذلك زينة، جعلت الجمهور يتفاعل مع أحداث المسلسل حلقة بحلقة ومشهد بمشهد وتصدر محركات البحث على موقع جوجل على مدار فترة عرضه، وقرر السقا في العتاولة تقديم شخصية شعبية مختلفة تماماً عن أدواره في الدراما على مدار السنوات من أجل التنوع والاختلاف الذى يحرص عليه، مع وجود خط رومانسى يجمعه بزينة خلق أجواء مختلفة في الأحداث المليئة بالصراعات والأكشن.

ومن المقرر أن يقدم صناع العمل جزء ثاني للمسلسل فى موسم رمضان 2024، وسوف يشهد الموسم الجديد مفاجآت بالجملة.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله "جولة أخيرة" الذى انتهى على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

يشار الى أن مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

أحمد السقا يعود للسينما بـ"تلج أحمر"



يعود السقا لشاشات السينما من خلال فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج/ هشام الرشيدى، وإنتاج: وليد صبري، ومن المقرر أن يتم تصويره قريبًا في روسيا.

آخر أعمال أحمد السقا

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، الذي خاض به موسم عيد الفطر الماضي 2022، وشاركه بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.