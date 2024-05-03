مروة ناجى تتألق وليلة استثنائية لنجوم الموسيقى العربية على المسرح الكبير

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن فعاليات وزارة الثقافة المميزة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إحتفالية لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام بمناسبة عيد الربيع وتضمنت مختارات من أعمال الموسيقار بليغ حمدى والمطربة وردة الجزائرية .

ففى أمسية للطرب تجمل المسرح الكبير بلافتة كامل العدد ونجح المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى خلق تناغم فريد بين العازفين الذين أكدوا مهارتهم وبراعتهم ، كما تألقت المطربة مروة ناجى وفرضت شخصيتها الفنية فى أدائها المميز لمجموعة من غنائيات وردة التى تفاعل معها الحضور وردد كلماتها كان منها في يوم وليلة ، أكدب عليك ، العيون السود ، حكايتي مع الزمان ، بتونس بيك ، لولا الملامة ، الربابة .

قبلها انتزع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية أمير الرفاعي ، ولاء طلبه ، محمد الخولى ، ياسر سعيد إعجاب الجميع بجمال الأصوات وحسن الأداء وتغنوا بكوكبة من مؤلفات بليغ حمدى كان منها عدوية ، كان يا مكان ، تخونوه ، زي الهوي ، أنا كل ما أقول التوبة ، موعود إلي جانب ميدلي ألحان بليغ حمدى .

وبالتزامن أقيم على المسرح الصغير حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل الفيولينة إشراف وتدريب يوسف سامح وتضمن مجموعة من الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين .