بـ "فستان أحمر".. أحدث ظهور لـ غادة عبد الرازق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت "عبد الرازق"، صورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل شيء باللون الأحمر".

وتألقت غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر يظهر رشاقتها وجمالها.

وأبدى جمهور السوشيال ميديا إعجابهم بإطلالة غادة عبدالرازق، وعلقوا: "ما شاء الله حلو أوي" ، "مش عادي هذا الجمال"، "إيه الجمال والشياكة دي يا قمر" ، "أشيك فنانة مصرية" ، "ملكة وعسليات".

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.