حمادة هلال يهنئ مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته: "مبروك صاحب العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان حمادة هلال، الفنان مصطفى كامل بمناسبة عقد قران ابنته الذي أقيم مساء الخميس بمسجد الشرطة في منطقة 6 أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ونشر "حمادة" مقطع فيديو من عقد القران عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "ألف مبروك أخويا وصاحب العمر النجم مصطفى كامل، ربنا يحفظلك بنتك وجوزها الراجل المحترم".

وكان حمادة ظهر في الفيديو قائلا "مبروك يا حبيبي"، ليرد عليه "مصطفى": "ألله يبارك في عمرك يا حبيبي"، ليظهر بعدها الفنان إيهاب توفيق وعلق: "اللي خد المنديل أهو، وخده ليه عشان بلاش عشان خير".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء على حضور عقد القران ومساندة "مصطفى كامل"، وبينهم: الفنان مصطفى قمر، الفنان حمادة هلال، الفنان إيهاب توفيق، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، كما تواجد أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي، خالد بيومي، محمد عبدالله، حمادة أبو اليزيد، علي الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن حمادة هلال أعلن مؤخرًا عن إنتاج جزء خامس من مسلسل "المداح" سيعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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