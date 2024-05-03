بحلاقة زيرو.. ابنة أخت إلهام شاهين تُثير الجدل بـ إطلالة ملفتة عبر إنستجرام | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2024 03:48 صباحاً - نشرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

إلهام صفي الدين بـ إطلالة مميزة

وظهرت إلهام فى هذه الجلسة بدون شعر وذلك بعد قرارها أثناء المشاركة فى مسلسل إمبراطورية ميم بحلق شعرها ليتناسب مع طبيعة الدور الذى تجسده ولازالت تعيش إلهام هذه الفترة بنفس اللوك التى ظهرت به بالمسلسل.

وتميل إلهام صفى إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة والملابس الكاجوال من هاف ستومك مكشوف البطن والبنطلونات الممزقة.

وتظهر دائمًا بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز إلهام صفى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إشادة إلهام شاهين بإلهام صفي الدين

أشادت الفنانة إلهام شاهين باداء ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين فى مسلسل إمبراطورية ميم وخاصة مشهد حلق شعرها فى الحلقة الرابعة عشرة.

وكتبت إلهام على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: لم أصدق ما فعلته مايا فى حلقة اليوم من إمبراطورية ميم .. الحلقة ١٤ وجعت قلبى جدا .. بكيت معاها وعليها.

وأضافت: إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن .. و ممكن تعمل أى شيء لتنتصر للشخصية التى تعيشها بكل صدق .. حقيقى مش سهل على أى فنانة أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور.

وتابعت: برافو إلهام الصغيرة . . تفوق بامتياز .. الناس كلها بتهنيني .. مبروك عليكى هذا النجاح الذى تستحقيه، مسلسل إمبراطورية ميم جمع الأسرة كلها حول الشاشه .. فيه كل مشاكل الأسر المصريه مع ولادها مسلسل إجتماعى فيه مشاعر إنسانيه و مشاكل يومية فى قالب كوميدى جميل .

واختتمت حديثها: مبروك لكل من شارك فى هذا المسلسل الجميل .. سأكتب مرة أخرى عنهم جميعا فى بوست قادم بإذن الله .

الخليج 365

الخليج 365

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