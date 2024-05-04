شذى حسون تعلن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العراق الدّولي.. وتتوعد هؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة العراقية شذى حسون، والمؤسسة لمهرجان العراق الدّولي، عن انطلاق التحضر للدّورة الثانية من المهرجان والتي ستقام قريباً في بغداد.

ونشرت شذى حسون الملصق الترويجي للمهرجان الذي يقام برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثر، وعبّرت عن تعلّقها الشديد بالمهرجان الذي أصبحت علاقتها به كعلاقة الأم بولدها، قائلةً: “مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الام على وليدها كيف تتخيل تخلي الام عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري و الشرس عن الحياة عن الصغير في أحضان ام حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا و يعيش”.

وفي نهاية تعليقها توعدت شذى حسون كل المتزين الذين يحاولون إفشال العلاقة المتينة بينها وبين المهرجان قائلةً: “فلكل المبتزين اقول لهم احذروا الأم الشرسة لانها و اللهي لن تسكت و لا تستسلم!!!”.

الجدير ذكره أن شذى حسون كانت قد دافعت في الساعات الماضية عبر منصة X عن بلدها العراق في ظل الأخبار التي تنتشر يومياً عن جرائم القتل والخطف.

وقالت حسون في منشور لها عبر حسابها الرسمي في المنصة: “نعم العراق بلد أمن و أمان مقارنة بالسابق و يحز في نفسي لما أشوف قنوات عربية و عالمية جرائمها اكبر و أكثر يركزون فقط على حوادث العراق حتى يظهرون صورة بشعة ده نحاول كل واحد بمجاله انو نصلحها علمود نرتقي بعراق افضل ..و هذا نابع من حبي لوطني لا غير و كافي مزايدة على وطنيتي يا … !!!”

كما ذكرت انها تتشرف بمغربيتها كما عراقيتها، لأن البلدين عزيزان على قلبها مثل أمها وأبيها كما أصرت على محبيها لإيقاف الكراهية والتصدي للفتنة، معلقةً: “لا يوجد ما هو أغلى من الأبوين، نحبهم بنفس المستوى ونفس المحبة..اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وبلادنا”.