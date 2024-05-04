دعوى قضائية جديدة ضدّ كانييه ويست.. متّهم بالتمييز العنصري ضدّ السود!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخذ موظف سابق لدى مغنّي الراب كانييه ويست إجراءات قانونية ضدّه، متّهماً إيّاه بالسلوك العنصري والمعاملة التمييزية على أساس لون البشرة.

وبحسب التقارير، العامل هو بنجامين ديشون بروفو، الذي يؤكّد أنّه عمل في البداية كجزء من فريق ويست الأمني، وعمل لاحقًا في مشاريع أخرى لها ارتباط بمغني الراب.

ويدّعي الموظف السابق، أنّ ويست يفرّق في ما بين العاملين لديه على أساس عرقهم، وقد فصله عن عمله، بعدما رفض أن يقصّ ضفائره، وهو مطلب اعتبره الموظّف أنّه غير ضروري لوظيفته كحارس أمن.

ويتحدّث بروفو أيضاً عن قرارات ويست المفاجئة والمتطرّفة، مثل إلزام جميع الموظفين بحلق رؤوسهم، وهو طلب رفض بروفو الالتزام به نظراً إلى أنّ ضفائره تعبير عن عقيدته الإسلامية.

وفي الدعوى القضائية التي تمّ رفعها في 26 نيسان (أبريل) في لوس أنجلوس، يزعم بروفو أنّ ويست أخضع الموظفين السود في كثير من الأحيان للإساءة اللفظية والمعاملة غير العادلة، مقارنة بنظرائهم من ذوي البشرة غير السوداء.

وتسلّط الشكوى الضوء على مواقف لاحظ فيها بروفو اختلافات كبيرة في كيفية تفاعل ويست مع الموظفين على أساس عرقهم، بما في ذلك دفع رواتب أقل للموظفين السود من دون مبرّر.

وجاء في الدعوى القضائية، أنّ “كانييه وأعضاء فريق إدارته أخضعوا بروفو وموظفين سوداً آخرين لمعاملة أقل أهميّة من نظرائهم البيض”.

ويسعى بروفو للحصول على تعويضات عمّا حصل معه من تمييز وانتقام وخلق بيئة عمل معادية وانتهاكات قوانين العمل، موضحاً أنّ ويست وكّله بمهام إضافية بسبب النقص في عدد الموظفين، ومهام خارج نطاق مواصفات وظيفته.