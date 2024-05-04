لحظة رفض الداعية عائض القرني هدية مشهور سناب شات في فرح نجله -فيديو

تم توثيق مقطع فيديو يُظهر لحظة رفض الداعية عائض القرني هدية مشهور سناب شات، غازي الذيابي، في حفل زفاف نجله. يُظهر الفيديو الذيابي وهو يسلم على العريس ويبارك له، بينما يقف والده إلى جانبه في هذه المناسبة السعيدة.
وفي المقطع، يخرج الذيابي العانية من جيبه بشكل خفي حتى لا يراه أحد، ويحاول تقديمها كهدية لنجل الداعية عائض القرني. ومع ذلك، يُظهر الفيديو رفض الداعية القرني هذه الهدية، ويُقسم عليه ألا يأخذها نجله.
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