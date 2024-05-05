فيديو.. محمد عبده ينعى الشاعر الأمير بدر ويكشف حالته الصحية بعد إعلانه الإصابة بالسرطان

أعرب الفنان محمد عبده عن حزنه العميق ونعى الراحل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن في أغنية مؤثرة، فيما أكد على تحسن حالته الصحية بعد كشفه سابقًا عن إصابته بالسرطان.

خلال حضوره في برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، شارك محمد عبده قصة لقائه بالأمير بدر في أواخر الستينيات، حيث وصفه بأنه “مستقبل الكلمة الحديثة المتطورة” والشاعر الذي يجمع بين الأجيال والأعمار. وأعرب عن رغبتهما في التعاون، وقد تم تنفيذ ذلك في عام 1973 بإصدار أغنية “لا تردين الرسايل” التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي.

وفي البرنامج، تم بث أغنية كرثاء خاصة بالأمير بدر تعبيرًا عن الحزن والوداع، حيث تم تأليفها بعبارات مؤثرة تنقل الحب والاحترام للراحل.

وفيما يتعلق بحالته الصحية، أكد محمد عبده أنه يتحسن بفضل الله، وأنه في مرحلة التعافي، وعلى الرغم من عدم قدرته على السفر لحضور جنازة الأمير بدر، إلا أنه قام بإرسال ابنه بدر لتقديم واجب العزاء.

شاهد أيضا تداول مقطع صوتي مؤثر لمحمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن