نسرين طافش: "فخورة بنفسي وتاريخي الفني وأعمال أعتز بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة نسرين طافش عن مشوارها الفني، مؤكدة أنها فخورة بنفسها وما قدمته من أعمال فنية ناجحة.

ونشرت نسرين، بوسترات لعدد من أعمالها الفنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخورة بنفسي وبتاريخي الفني وبالأعمال الناجحة اللي عملتها في سوريا ومصر والأردن ولبنان والإمارات مع أعظم مخرجين سوريين وعرب".

وتابعت: "أنا ابنة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ابنة المسرح أبو الفنون.. المعهد العالي الذي تتلمذت فيه على أيدي عظماء آمنوا بموهبتي ومنحوني الثقة ومنهم الأساتذة جمال سليمان، دلع الرحبي، حاتم علي، غسان مسعود، فايز قزق".

واستكملت: "وبلشت طريقي ببطولات وكان عندي رفاهية الاختيار إنه أنتقي الأفضل لحتى كسبت ثقة ومحبة الناس.. طبعا القائمة طويلة لكن البوست يتسع لعشرة صور".

وأوضحت: "أعمال رح تعيش في الذاكرة والقلوب التغريبة الفلسطينية، طريق النحل، صبايا الجزء الأول، على طول الأيام، بقعة ضوء، المداح الجزء الأول".

وأضافت: "من التاريخي إلى الدراما إلى الكوميدي كلها أعمال بعتز فيها ولسه المشوار مكمل.. يا رب دايما ضل عند حسن ظنكم وأقدملكم أعمال تليق فيني وبمحبتكم".

وتنتظر نسرين طافش طرح فيلمها السينمائي الجديد "بنقدر ظروفك" بدور العرض السينمائي يوم 22 مايو الحالي.

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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