بعد سنوات على وفاته، الكشف عن وصيّة أحمد زكي الأخيرة، فهل يتم تنفيذها؟

أعلن الإعلامي المصري، محمود سعد، أنه ينوي تقديم فيلماً قصيراً عن حياة الممثل الراحل أحمد زكي، يسرد فيه كواليس أعماله الفنية والتاريخية، وذلك بناء على وصيّة الممثّل الراحل نفسه.

في هذا السيّاق أكّد “سعد” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ان احمد زكي الذي ربطته به علاقة صداقة قويّة، أوصاه قبل رحيله بأن يتحدّث عنه في فيلم قصير وأضاف ان “زكي” قال له: “أنت تعرفني وتعرف كيف كنت عندما قدّمت تلك الأعمال فتحدّث عني”.

ولفت محمود سعد، ان الراحل أحمد زكي وبعد نجاحه الكبير في تقديم شخصية الرئيس المصري، أنور السادات. وبعد ان قدّم شخصية العندليب الراحل عبد الحليم حافظ كان يخطّط لتقديم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي لكن القدر كان أسرع منه وخطفه الموت قبل ان يحقّق أمنيته.

نذكر ان الممثل أحمد زكي رحل عن عالمنا في العام ٢٠٠٥ بسبب إصابته بسرطان الرئة.

لُقب احمد زكي بالعديد من الألقاب منها النمر الأسود والإمبراطور وصائد الجوائز وغيرها .

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أخر أعمال الراحل أحمد زكي فيلم “حليم”، الذي جسّد فيه قصة حياة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، لكنه أصيب خلال تصوير العمل بأزمة صحيّة أدّت الى وفاته قبل إكتمال التصوير، لكن على الرغم من ذلك أبصر الفيلم النور وتم عرضه في مهرجان “كان” السينمائي والفيلم من تأليف محفوظ عبد الرحمن إخراج شريف عرفة.