روبي تواصل الترويج لكليبها "الليلة حلوة" وتستعد لجولتها الغنائية في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة روبي الترويج لأحدث كليباتها الغنائية هذا العام بعنوان "الليلة حلوة" والمقرر طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت "روبي" ملصق دعائي للكليب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "جاهزين؟، فيديو كليب الليلة حلوة يوم الأربعاء 8 مايو على قناتي باليوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".

وكشفت "روبي" عن مواعيد جولتها الغنائية المقبلة في أمريكا الشمالية والمقرر أن تقام بدءًا من شهر يونيو المقبل، حيث ستقام أولى الحفلات يوم الجمعة 14 يونيو في تورنتو، مرورًا بحفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 15 يونيو، وحفل في العاصمة واشنطن يوم 21 يونيو، وأخيرًا بحفل في مدينة لوس أنجلوس يوم 23 يونيو.

يذكر أن روبي شاركت في رمضان 2024 بحملة إعلانية كبيرة، وقدمت مع الفنانة دينا الشربيني فوازير ضمن الحملة.

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