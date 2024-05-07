أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه بكفالة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص مطرب المهرجانات عصام صاصا على توضيح الأمر لجمهوره ومتابعيه بعد الإفراج عنه بكفالة مالية على خلفية واقعة دهس شاب أعلى الطريق الدائري.

ونشر "صاصا" رده عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس بالي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت، ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرًا لكل أخواتي اللي سألوا عليا وشكرًا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة أن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا".

واستكمل: "أنا طبعًا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدًا واللي أنا فيه مش سهل ياريت تقدروا ده ولما أحس أني بقيت أحسن شوية هوضح كل حاجة".

غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات، إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الاثنين.

وألقت قوات الشرطة القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بتهمة دهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وقررت النيابة، حجز عصام صاصا وإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمائه، وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.

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