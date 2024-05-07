قصور الثقافة تواصل الاحتفال بأعياد الربيع فى السويس

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فرع ثقافة السويس تقديم فعالياته الثقافية والفنية المقامة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بأعياد الربيع، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الحديقة الفرنسية بمنطقة بور توفيق احتفالية تضمنت عرضا فنيا لفرقة الأطفال للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها "نوح الحمام، عدى القنال، ويا بيوت السويس".

كما قدمت فرقة التنورة التراثية عرضا فنيا بقيادة الفنان إبراهيم غريب، أعقبه فقرة رسم على الوجه وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وتواصلت الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، مع القافلة الثقافية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بممشى أهل السويس.

واستهلت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية منها تصميم حلي بالخرز، وأشكال فنية بخامات معاد تدويرها، تلاها عرض مسرح عرائس، وفقرة إلقاء قصائد وطنية للشاعر عزت المتبولي، والشاعرة ماجدة سعد.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة السويس للفنون الشعبية تضمن باقة متميزة من الرقصات منها "الصيادين، الحنة السويسي، شباب السويس"، ورقصة التنورة الصوفية التي نالت إعجاب الجمهور.

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بالمحافظات على مدار شهر مايو الحالي احتفالا بعدة مناسبات منها أعياد الربيع وعيد العمال، ويشمل مجموعة متنوعة من العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية.

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي"متلازمة الذاكرة الزائفة" بديروط

من ناحية أخرى ، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الثلاثاء أولى ليالي العرض المسرحي "متلازمة الذاكرة الزائفة" بالمدرسة الصناعية بديروط، ضمن عروض الموسم الحالي المقدمة بمحافظة المنيا، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة ديروط المسرحية وأحداثه مستوحاة من رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب الأمريكي بليك كرواتش، ومن إعداد محمود محمد، ديكور وملابس آية عمار، تنفيذ ديكور هاني محمد، وإخراج الفنان أحمد عبد العظيم.

"متلازمة الذاكرة الزائفة" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة أسيوط، ويعرض يوميا بالمجان للجمهور في تمام السابعة مساءً حتي 11 مايو الحالي.