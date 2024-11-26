بحضور حسين فهمي وإنجي المقدم.. الصور الأولى من كواليس كامل العدد 3

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - كشف الفنان صالح عبد النبي عن الصور الأولى من كواليس الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي انطلق تصويره مطلع شهر نوفمبر الجاري تمهيداً لعرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث نشر عبد النبى الصور على حسابه بموقع "إنستغرام" معلقاً: "أول يوم تصوير كامل العدد، سعيد جداً جداً بالشغل مع النجوم الكبار اللي كان بالنسبة لي حلم أقف جمبهم".
يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" أيضاً خروج بعض الشخصيات بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم جيهان الشماشرجي التي اعتذرت بسبب ارتباطها بأكثر من عمل يعرض في موسم دراما رمضان 2025، وكذلك آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.
مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.
أول ظهور لنجوم الموسم الثالثوجمعت الصور التي نشرها الفنان صالح عبد النبي جميع أبطال الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، وخاصة الفنانون الجدد الذين انضموا إلى الأحداث لتجسيد شخصيات جديدة لم تتواجد في الموسمين الأول والثاني وعلى رأسهم الفنان حسين فهمي وإنجى المقدم ومريم الخشت، إضافة إلى تواجد الفنانين الأساسيين أبطال العمل في الموسمين الأول والثاني.
عودة حسين فهمي وإنجي المقدم لدراما رمضانيعود الفنان حسين فهمي إلى الظهور مجدداً في موسم دراما رمضان 2025 بعد غيابه عن الموسم الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف الذي تم عرضه في رمضان 2023، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة إنجي المقدم التي غابت عن دراما رمضان خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، حيث كان آخر أعمالها في رمضان مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني عام 2021.
